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Территорию у "Лесной" освобождают от незаконных торговых объектов

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Уточняется, что весной 2022 года были выявлены пять торговых павильонов, которые работали в отсутствии правоустанавливающих документов.

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга приступил к освобождению территорию около станции метро "Лесная" от незаконных объектов торговли. Об этом сообщили 23 сентября в пресс-службе ведомства. 

Уточняется, что весной 2022 года были выявлены пять торговых павильонов, которые работали в отсутствии правоустанавливающих документов. Поскольку бывший арендатор обратился в суд с требованием отменить расторжение договора и продлить аренду участка, на время судебных разбирательств в отношении территории установили временный запрет на ее освобождение. 

После судебных разбирательств городской ККИ приступил к демонтажу незаконных объектов. Два из пяти павильонов собственник демонтировал самостоятельно. 

Ранее мы рассказывали о том, что свыше 30 земельных участков освободили от незаконных объектов торговли в Петербурге. 

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга 

Теги: кки петербурга, станция метро лесная
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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