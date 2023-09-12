Территорию у "Лесной" освобождают от незаконных торговых объектов

Уточняется, что весной 2022 года были выявлены пять торговых павильонов, которые работали в отсутствии правоустанавливающих документов.

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга приступил к освобождению территорию около станции метро "Лесная" от незаконных объектов торговли. Об этом сообщили 23 сентября в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что весной 2022 года были выявлены пять торговых павильонов, которые работали в отсутствии правоустанавливающих документов. Поскольку бывший арендатор обратился в суд с требованием отменить расторжение договора и продлить аренду участка, на время судебных разбирательств в отношении территории установили временный запрет на ее освобождение.

После судебных разбирательств городской ККИ приступил к демонтажу незаконных объектов. Два из пяти павильонов собственник демонтировал самостоятельно.

Ранее мы рассказывали о том, что свыше 30 земельных участков освободили от незаконных объектов торговли в Петербурге.

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга