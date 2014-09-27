Свыше 30 земельных участков освободили от незаконных объектов торговли в Петербурге

Торговое оборудование и незаконно реализуемая продукция были изъяты и отправлены на склад временного хранения.

От незаконных объектов торговли за две недели освобождены более 30 земельных участков в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 19 сентября.

Рейдовые мероприятия проводили сотрудники городского комитета по контролю за имуществом (ККИ) в Невском, Выборгском, Приморском, Красносельском и Пушкинском районах. Демонтированы прилавки, лотки, столы и другое торговое оборудование по продаже фруктов, ягод, зелени, плодоовощной продукции у станций метро "Пролетарская", "Улица Дыбенко", "Проспект Просвещения", "Проспект Большевиков", на Туристской улице, Ленинском проспекте, улицах Оптиков, Маршала Захарова и Ростовской, Красносельском шоссе.

Торговое оборудование и незаконно реализуемая продукция были изъяты и отправлены на склад временного хранения. Речь идет о 3 тоннах фруктов, ягод, зелени и овощей.

ККИ напоминает, что лица, незаконно разместившие торговые точки, будут нести ответственность в рамках действующего законодательства. Контроль за использованием городского имущества осуществляется на постоянной основе, рейды по борьбе с несанкционированной уличной торговлей будут продолжены. Пресс-служба ККИ Петербурга

Ранее на Piter.TV: более 30 тыс. "квадратов" незаконно занимаемых объектов нежилого фонда освободили за месяц в Петербурге.

Фото: пресс-служба ККИ Петербурга