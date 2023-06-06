Более 30 тыс. кв.м. незаконно занимаемых объектов нежилого фонда освободили за месяц в Петербурге

Как сообщили 17 сентября в Смольном, проверки проходили в 12 районах города: Адмиралтейском, Василеостровском, Калининском, Кировском, Колпинском, Красносельском, Красногвардейском, Кронштадтском, Московском, Петроградском, Пушкинском и Центральном.

За последний месяц сотрудники Комитета по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) и Центра повышения эффективности использования государственного имущества (ЦПЭИГИ) освободили 54 объекта нежилого фонда площадью 30 тыс. кв. м. от незаконного использования.

Как сообщили 17 сентября в Смольном, проверки проходили в 12 районах города: Адмиралтейском, Василеостровском, Калининском, Кировском, Колпинском, Красносельском, Красногвардейском, Кронштадтском, Московском, Петроградском, Пушкинском и Центральном.

В результате принудительно освобождено 26 объектов, остальные 28 пользователи покинули добровольно по требованию ККИ. Все помещения освобождены, опечатаны и опломбированы.

Некоторые из этих помещений использовались под офисы, магазины одежды и обуви, кафе, салоны красоты, стоянку легкового и грузового автотранспорта, гаражи, складские и жилые цели, а также для оказания бытовых услуг (мастерские).