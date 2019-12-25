В метро Петербурга трехлетний мальчик сломал стопу на эскалаторе

Мать не смогла самостоятельно справиться с ситуацией и начала звать на помощь.

Утром в понедельник, 8 июля, на станции метро "Московская" маленький ребенок попал в неприятную ситуацию. Как стало известно Piter.TV, его нога оказалась зажата между ступенькой и стенкой эскалатора.

Мальчик был с мамой, эскалатор двигался вниз. Женщина рассказала, что они стояли на ступеньке и держались за руки, как вдруг она услышала крик ребенка. Мать не смогла самостоятельно справиться с ситуацией и начала звать на помощь, прося остановить эскалатор.

После остановки эскалатора на помощь ребенку подбежали очевидцы. Один из них разрезал сапог мальчика ножом, что позволило освободить ножку. Мама с ребенком отправились в больницу, где у мальчика диагностировали множественные переломы стопы.

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Фото: Piter.TV