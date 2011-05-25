Мальчик выжил после падения с восьмого этажа на улице Черкасова

Ребенок был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с повреждениями внутренних органов и переломами.

Врачи детской больницы им. Раухфуса борются за жизнь четырехлетнего ребенка, который выпал из окна 8-го этажа на улице Черкасова. По данным Piter.TV, инцидент произошел 4 июля. Мальчик остался без присмотра взрослых. Соседи заметили его падение и вызвали скорую помощь.

Ребенок был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с повреждениями внутренних органов и переломами. Мама мальчика, которая арендует комнату на 8-м этаже, оставила сына одного на несколько минут, чтобы пойти в туалет. Когда она вернулась, то обнаружила, что на окне отсутствует москитная сетка, а ребенок пропал.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.

Ранее Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту смерти младенца в Петербурге.

Фото: Piter.TV