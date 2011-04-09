Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту смерти младенца в Петербурге

Следственные органы СК РФ по Петербургу возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в связи со смертью младенца в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 3 июля.

В квартире дома в Невском районе накануне обнаружили скончавшуюся четырехмесячную девочку. Родители оставили ребенка без присмотра на несколько часов.

Задержаны 30-летняя мать и 36-летний отец девочки, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения. В рамках расследования также дадут оценку работе контролирующих органов, поскольку семья состояла на учете.

Следственные органы СК РФ по Петербургу возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Главой ведомства дано поручение и. о. руководителя ГСУ СКР по городу Санкт-Петербургу Бобкову О. В. доложить о ходе расследования уголовного дела. Пресс-служба СК РФ

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Фото: Piter.TV