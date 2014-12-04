Задержан подросток, напавший на петербуржца в Полюстровском саду

Фигуранты с места происшествия скрылись.

Возбуждено уголовное дело по факту избиения молодого человека в парковой зоне у станции метрополитена "Лесная". Об этом 15 июля сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

По версии следствия, 12 июля в Полюстровском саду Выборгского района четверо подростков напали на горожанина, личность которого не установлена, и из хулиганских побуждений нанесли ему множественные удары руками и ногами по голове и туловищу. Фигуранты с места происшествия скрылись.

По подозрению в совершении преступления задержан 14-летний гражданин Узбекистана. В настоящее время с ним проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Соучастников преступления разыскивают.

Следственный отдел по Выборгскому району ГСУ СК РФ по Петербургу возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия группой лиц по предварительному сговору).

Ранее мы рассказывали о том, что по факту избиения девочки в Парголово возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.TV