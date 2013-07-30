По факту избиения девочки в Парголово возбуждено уголовное дело

Свои действия школьники снимали на камеру мобильного телефона.

Следственный отдел по Выборгскому району ГСУ СК РФ по Петербургу возбудил уголовное дело по факту избиения девочки сверстниками в Парголово по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 15 июля.

Следствие утверждает, что 14 июля трое несовершеннолетних под обманным предлогом позвали 14-летнюю петербурженку на пустырь у дома по Тихоокеанской улице, где из хулиганских побуждений нанесли ей множественные удары руками и ногами по голове и туловищу. Свои действия школьники снимали на камеру мобильного телефона. После произошедшего пострадавшая обратилась в медицинское учреждение, там ей оказали необходимую помощь.

Подозреваемые в совершении этого преступления задержаны, с ними проводят следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств случившегося. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Также глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки по факту нападения.

Председателем СК России дано поручение и. о. руководителя ГСУ по городу Санкт-Петербургу Бобкову О. В. представить доклад о ходе проверки. Пресс-служба СК РФ

Ранее мы рассказывали о том, что полицейские проводят проверку обстоятельств дорожного конфликта у Московского вокзала в Петербурге.

Фото: Piter.TV