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По факту избиения девочки в Парголово возбуждено уголовное дело
Сегодня, 22:45
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По факту избиения девочки в Парголово возбуждено уголовное дело

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Свои действия школьники снимали на камеру мобильного телефона.

Следственный отдел по Выборгскому району ГСУ СК РФ по Петербургу возбудил уголовное дело по факту избиения девочки сверстниками в Парголово по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 15 июля. 

Следствие утверждает, что 14 июля трое несовершеннолетних под обманным предлогом позвали 14-летнюю петербурженку на пустырь у дома по Тихоокеанской улице, где из хулиганских побуждений нанесли ей множественные удары руками и ногами по голове и туловищу. Свои действия школьники снимали на камеру мобильного телефона. После произошедшего пострадавшая обратилась в медицинское учреждение, там ей оказали необходимую помощь. 

Подозреваемые в совершении этого преступления задержаны, с ними проводят следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств случившегося. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Также глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки по факту нападения.

Председателем СК России дано поручение и. о. руководителя ГСУ по городу Санкт-Петербургу Бобкову О. В. представить доклад о ходе проверки.

Пресс-служба СК РФ

Ранее мы рассказывали о том, что полицейские проводят проверку обстоятельств дорожного конфликта у Московского вокзала в Петербурге.

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

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