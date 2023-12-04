Полицейские проводят проверку обстоятельств дорожного конфликта у Московского вокзала

Словесная перепалка переросла в драку, с повреждением автомобилей обоих оппонентов.

Полицейские проводят проверку обстоятельств дорожного конфликта между водителями иномарок, который произошел на Гончарной улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителям днем 15 июля поступила информация о драке водителей легковых автомобилей у Московского вокзала. На месте происшествия было установлено, что между 24-летним водителем машины Haval, гражданином сопредельного государства, и 32-летним жителем Северо-Кавказского региона, управлявшим Volkswagen Polo, при перестроении по ходу движения по Гончарной улице возник конфликт.

В результате словесная перепалка переросла в драку, с повреждением автомобилей обоих оппонентов. Предположительно, один из них попытался ударить второго, однако случайно задел его мать. В ответ мужчина достал домкрат и разбил стекла машины.

Полицейские задержали конфликтующих и доставили в отдел для разбирательства.

По данному инциденту проводится проверка, по окончании которой будет принято законное и обоснованное решение. Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

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Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти