У Московского вокзала из-за конфликта водителей образовалась пробка

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ст. 167 УК РФ (повреждение имущества).

Около Московского вокзала в Петербурге, на Гончарной улице, 15 июля образовался затор из-за конфликта двух водителей машин Haval и Volkswagen. Об этом рассказали в tg-канале "Дорожный инспектор".

Отмечается, что, по словам очевидцев, участники конфликта не поделили дорогу. Один из них попытался ударить оппонента, однако случайно задел его мать. В ответ второй достал домкрат и разбил стекла автомобиля.

Оба водителя задержаны. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ст. 167 УК РФ (повреждение имущества).

Ранее полицейские задержали всех участников конфликта со стрельбой на Комендантском проспекте в Петербурге.

Видео: Telegram / Mash на Мойке