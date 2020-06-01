Полицейские задержали всех участников конфликта со стрельбой на Комендантском проспекте

Их оказалось восемь.

Полицейские 14 июля задержали всех участников конфликта со стрельбой на Комендантском проспекте. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, вечером 13 июля правоохранителям поступила информация о конфликте со стрельбой по адресу: Комендантский проспект, 71. Было установлено, что злоумышленники скрылись на нескольких автомобилях. Полицейское следствие Приморского района возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). По "горячим следам" задержали первых четырех первых участников перестрелки.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали еще четырех мигрантов. Конфликт возник на почве конкурентных разногласий в сфере частных пассажирских перевозок.

Также полицейские доставили 15 соотечественников подозреваемых для проверки на соблюдение действующего миграционного законодательства. Восьмерых из них привлекли к административной ответственности за его нарушение. В отношении приезжих примут меры по принудительному выдворению за пределы РФ.

Ранее на Piter.TV: задержаны двое подозреваемых в разбойном нападении на подростка в Шушарах.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти