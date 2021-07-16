Задержаны двое подозреваемых в разбойном нападении на подростка в Шушарах

Задержанные остановили машину на Ям-Ижорском шоссе, вышли из нее и выстрелили по ногам подростка, угрожая физической расправой.

В Петербурге задержаны двое мужчин в возрасте 20 и 22 лет, которые подозреваются в разбойном нападении на подростка в Шушарах. Об этом 14 июля сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу.

Следствие установило, что 12 июля 16-летний подросток у дома на Ростовской улице сел в автомобиль Mercedes-Benz G-500 к своему знакомому, где находились еще трое неизвестных. Последние, угрожая битами и пистолетом, потребовали от потерпевшего вернуть долг в размере 5 тыс. рублей и сняли с его руки часы стоимостью около 50 тыс. рублей.

После этого задержанные остановили машину на Ям-Ижорском шоссе, вышли из нее и выстрелили по ногам подростка, угрожая физической расправой.

Следственным отделом по Пушкинскому району ГСУ СК РФ по Петербургу возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц).

Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление соучастников преступления. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

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Фото: Piter.TV