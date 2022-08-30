Детский магазин на Долгоозерной улице обокрали на 250 тыс. рублей. Пропали десятки кукол

В отношении похитителя возбудили уголовное дело по ст. 160 УК РФ (кража в крупном размере).

В Петербурге в детском магазине похитили на Долгоозерной улице кукол на 250 тыс. рублей. Пропажа была обнаружена во время инвентаризации, пишет tg-канал "Mash на Мойке" 14 июля.

По данным источника, зимой этого года сотрудники магазина в торгово-развлекательном центре "Пять озер" проводили подсчет товаров и выяснили, что пропало большое количество игрушек.

В ходе просмотра записей с камер видеонаблюдения установлено, что несколько десятков кукол вынесли со склада экс-сотрудник магазина и грузчик. Информацию работники передали полицейским.

Накануне на Парашютной улице по подозрению в совершении этого преступления правоохранители задержали 29-летнего мужчину. Его допросили и отпустили под обязательство о явке. В отношении похитителя возбудили уголовное дело по ст. 160 УК РФ (кража в крупном размере).

Ранее на Piter.TV: в Сестрорецке мужчина похитил у своей знакомой мобильный телефон и избил ее.

Фото: Piter.TV