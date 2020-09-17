Полицейские разыскивают напавших на подростка в Шушарах

Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ (разбой).

Полицейские разыскивают вооруженную компанию, которая напала на подростка в Пушкинском районе Петербурга и потребовала у него вернуть деньги. Об этом 14 июля пишет "Фонтанка".

К правоохранителям накануне обратился предприниматель из Ленобласти с сообщением о том, что на его 16-летнего напали неизвестные. По словам пострадавшего, его усадили силой в автомобиль Mercedes-Benz G-500 у дома в Шушарах, увезли на Ям-Ижорское шоссе и потребовали вернуть 5 тыс. рублей. Требование сопровождалось демонстрацией бит и пистолета, из которого один раз выстрелили, предварительно, в сторону ног.

Подростка после разбирательств вернули к дому. Одного из напавших он узнал. Тот, по словам петербуржца, забрал себе часы стоимостью 50 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ (разбой).

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Фото: Piter.TV