На Комендантском проспекте в Петербурге таксисты устроили перестрелку

Следственный отдел по Приморскому району возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия).

Полицейские проводят проверку по факту инцидента на Комендантском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителям вечером 13 июля поступила информация о конфликте со стрельбой по адресу: Комендантский проспект, 71. На месте происшествия участников перестрелки не обнаружили. По предварительным данным, в результате произошедшего пострадавших нет.

В отдел полиции доставили троих мигрантов 1990, 1995 и 2000 годов рождения для проверки на причастность к конфликту. Предположительно, причиной случившегося является конкуренция в сфере такси, отметили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Следственный отдел по Приморскому району возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия).

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению преступления. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

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Фото: Piter.TV