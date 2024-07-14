Задержаны подозреваемые в причастности к перестрелке на Комендантском проспекте

Установлено, что они скрылись на нескольких автомобилях.

Полицейские Приморского района задержали троих подозреваемых в причастности к конфликту на Комендантском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 14 июля.

Напомним, в полицию 13 июля поступила информация о конфликте со стрельбой на Комендантском проспекте. На месте произошедшего участников перестрелки не обнаружили. Установлено, что они скрылись на нескольких автомобилях. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к конфликту задержаны четверо граждан одного из государств ближнего зарубежья в возрасте от 24 до 34 лет. Остальные причастные к перестрелке также установлены, приняты меры к их задержанию.

По предварительным данным, причиной случившегося является конкуренция в сфере такси, заявили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

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