В Петербурге 17-летний турист выстрелил в пенсионера из окна отеля

Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

В ночь на понедельник, 25 июня, в полицию обратился 70-летний петербуржец. Он сообщил, что шел по Столярному переулку, услышал выстрел и почувствовал боль в плече. Об этом стало известно Piter.TV.

Медики диагностировали у мужчины ранение, полученное из пневматического пистолета. После оказания первой помощи он был отпущен. Правоохранительные органы установили, что стрельба велась из окна номера отеля на четвертом этаже.

На следующий день был задержан 17-летний турист, подозреваемый в совершении преступления. Полиция выяснила, что в тот день он вместе с друзьями приобрел пневматический пистолет и решил испытать его на случайном прохожем. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее мы сообщили о том, что в Приморском районе задержали банного дебошира.

Фото: Piter.TV