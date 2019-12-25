В Приморском районе задержали банного дебошира

Мужчина вел себя агрессивно, приставал к посетителям банного комплекса и угрожал пистолетом.

Вечером в среду, 26 июня, в полицию Приморского района поступило сообщение о том, что у дома №33 по Мебельной улице мужчина ведет себя агрессивно, пристает к посетителям банного комплекса и угрожает пистолетом. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывший наряд полиции задержал 26-летнего безработного мужчину, который, находясь в состоянии опьянения в помещении по указанному адресу, демонстрировал аэрозольный пистолет марки "Премьер-4".

Задержанный был доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что велосипедист с газовым пистолетом напал на мужчину в Кронштадте.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)