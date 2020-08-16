Велосипедист с газовым пистолетом напал на мужчину в Кронштадте

На Якорной площади мужчина на велотранспорте решил "отжать" телефон.

Правоохранители задержали подозреваемого в велоразбое, который напал в ночь на субботу, 15 июня, в Кронштадте на 53-летнего местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что сигнал в полицию поступил в 00:18. Местный житель сообщил, что на Якорной площади в Кронштадте за ним погнался мужчина на велосипеде с газовым пистолетом. Прибывшими на место происшествия полицейскими установлено, что в результате внезапно возникшего конфликта 46-летний местный житель выстрелил из своего аэрозольного устройства в сторону пострадавшего и забрал выпавший из его кармана мобильный телефон.

В настоящее время стрелявший задержан и доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщал, что в канаве на Мурманском шоссе нашли труп 66-летнего велосипедиста.

Фото: Pxhere