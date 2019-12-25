В канаве на Мурманском шоссе нашли труп 66-летнего велосипедиста

Мужчину около двух недель искали родственники и волонтеры.

Труп 66-летнего велосипедиста нашли 4 июня на 72-м километре Мурманского шоссе. Как стало известно "Фонтанке", пока все улики указывают на то, что мужчину сбили, а виновник скрылся с места аварии..

Во вторник утром в канаве на Мурманском шоссе был обнаружен труп 66-летнего пенсионера из Назии. Мужчину около двух недель искали родственники и волонтеры. Рядом с погибшим лежал покореженный велосипед. Также рядом с погибшим нашли фрагменты пластикового колпака автомобильного колеса.

Труп направили в морг для установления причины смерти.

Недавно в Никольском 27-летний водитель потерял сознание и въехал в стену.

Фото: Piter.tv