В Никольском 27-летний водитель потерял сознание и въехал в стену

Предварительно, у водителя произошел приступ эпилепсии.

Водителю стало плохо за рулем и он врезался в стену здания в Никольском Тосненоского района Ленобласти. Информация об этом появилась в группе "Дорожный инспектор".

Мужчина потерял сознание за рулем автомобиля Nissan Tiida. Сначала 27-летний автомобилист выехал на встречку (два автомобиля увернулись), потом выехал на тротуар, где столкнулся с дорожным знаком и наехал на стену здания. Предварительно, у водителя произошел приступ эпилепсии.



Очевидцы оперативно отреагировали на ситуацию и помогли пострадавшему. Водитель доставлен в больницу с переломом стопы.

Накануне в ДТП на КАД пострадала двухмесячная девочка.

Фото: ВКонтакте/ Дорожный инспектор.

Видео: ВКонтакте/ группа города Никольское