  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:38
111
nastya960 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Никольском 27-летний водитель потерял сознание и въехал в стену

0 0

Предварительно, у водителя произошел приступ эпилепсии.

Водителю стало плохо за рулем и он врезался в стену здания в Никольском Тосненоского района Ленобласти. Информация об этом появилась в группе "Дорожный инспектор".

Мужчина потерял сознание за рулем автомобиля Nissan Tiida. Сначала 27-летний автомобилист выехал на встречку (два автомобиля увернулись), потом выехал на тротуар, где столкнулся с дорожным знаком и наехал на стену здания. Предварительно, у водителя произошел приступ эпилепсии.


Очевидцы оперативно отреагировали на ситуацию и помогли пострадавшему. Водитель доставлен в больницу с переломом стопы.

Накануне в ДТП на КАД пострадала двухмесячная девочка.

Фото: ВКонтакте/ Дорожный инспектор.
Видео: ВКонтакте/ группа города Никольское

Теги: никольское, эпилепсия
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии