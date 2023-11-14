В Никольском 27-летний водитель потерял сознание и въехал в стену

Водителю стало плохо за рулем и он врезался в стену здания в Никольском Тосненоского района Ленобласти. Информация об этом появилась в группе "Дорожный инспектор".
Мужчина потерял сознание за рулем автомобиля Nissan Tiida. Сначала 27-летний автомобилист выехал на встречку (два автомобиля увернулись), потом выехал на тротуар, где столкнулся с дорожным знаком и наехал на стену здания. Предварительно, у водителя произошел приступ эпилепсии.
Очевидцы оперативно отреагировали на ситуацию и помогли пострадавшему. Водитель доставлен в больницу с переломом стопы.
Накануне в ДТП на КАД пострадала двухмесячная девочка.
Фото: ВКонтакте/ Дорожный инспектор.
Видео: ВКонтакте/ группа города Никольское
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