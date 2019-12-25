Росгвардейцы помогли петербуржцу, у которого произошел приступ эпилепсии

Потерпевшего заметили на Гатчинском шоссе.

Росгвардейцы пришли на помощь к прохожему, у которого произошел приступ эпилепсии в Красном Селе. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Утром 30 июня кинолог и водитель, следовавшие домой со службы, увидели, что на остановке общественного транспорта на Гатчинском шоссе на асфальте лежит мужчина. У него начался эпилептический приступ. На место вызвали скорую медицинскую помощь, сотрудники вневедомственной охраны находились рядом с потерпевшим, контролируя его состояние. В дальнейшем горожанина передали бригаде врачей для доставления в учреждение здравоохранения.

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Фото: пресс-служба Росгвардии