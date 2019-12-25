  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Росгвардейцы помогли петербуржцу, у которого произошел приступ эпилепсии
Сегодня, 15:00
146
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Росгвардейцы помогли петербуржцу, у которого произошел приступ эпилепсии

0 0

Потерпевшего заметили на Гатчинском шоссе.

Росгвардейцы пришли на помощь к прохожему, у которого произошел приступ эпилепсии в Красном Селе. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Утром 30 июня кинолог и водитель, следовавшие домой со службы, увидели, что на остановке общественного транспорта на Гатчинском шоссе на асфальте лежит мужчина. У него начался эпилептический приступ. На место вызвали скорую медицинскую помощь, сотрудники вневедомственной охраны находились рядом с потерпевшим, контролируя его состояние. В дальнейшем горожанина передали бригаде врачей для доставления в учреждение здравоохранения. 

Ранее на Piter.TV: росгвардейцы отыскали потерявшегося ребенка в Невском районе. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

Теги: росгвардия, эпилепсия
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии