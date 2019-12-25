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Прокуратура требует лишить прав петербуржца с эпилепсией
Сегодня, 16:27
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Прокуратура требует лишить прав петербуржца с эпилепсией

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Такой диагноз является противопоказанием к управлению транспортом.

Прокуратура Петродворцового района Петербурга провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Было установлено, что местный житель с водительским удостоверением состоит на учете с эпилепсией. Такой диагноз является противопоказанием к управлению транспортом, поскольку заболевание представляет повышенную опасность как для самого пациента, так и для других водителей. 

По данным надзорного ведомства, прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о прекращении действия прав. В настоящее время документ рассматривают. 

Ранее мы рассказывали о том, что после вмешательства прокуратуры Петербурга организация погасила задолженность по зарплате.

Фото: Piter.TV 

Теги: прокуратура, эпилепсия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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