Прокуратура требует лишить прав петербуржца с эпилепсией

Такой диагноз является противопоказанием к управлению транспортом.

Прокуратура Петродворцового района Петербурга провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Было установлено, что местный житель с водительским удостоверением состоит на учете с эпилепсией. Такой диагноз является противопоказанием к управлению транспортом, поскольку заболевание представляет повышенную опасность как для самого пациента, так и для других водителей.

По данным надзорного ведомства, прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о прекращении действия прав. В настоящее время документ рассматривают.

Ранее мы рассказывали о том, что после вмешательства прокуратуры Петербурга организация погасила задолженность по зарплате.

Фото: Piter.TV