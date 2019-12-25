В ДТП на КАД пострадала двухмесячная девочка

С различными травмами в состоянии средней степени тяжести она госпитализирована в больницу.

Проводится проверка по факту ДТП, в котором пострадал новорождённый ребёнок. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Днём 3 июня на 35 километре "КАД" (внешнее кольцо – Красногвардейский район) 46-летний водитель автомобиля "Луидор" неправильно выбрал дистанцию и совершил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем Renault Sandero, за рулём которого находилась 30-летняя жительница Всеволожска. После столкновения Renault врезался в автомобиль Hyundai Solaris под управлением 26-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадала двухмесячная девочка, которую перевозили в "Рено". С различными травмами в состоянии средней степени тяжести она госпитализирована в больницу.

Ранее в ДТП на автодороге "СПБ – Южное полукольцо" погибла 43-летняя автомобилистка.

Фото: Piter.tv