  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В ДТП на автодороге "СПБ – Южное полукольцо" погибла 43-летняя автомобилистка
Сегодня, 8:22
69
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В ДТП на автодороге "СПБ – Южное полукольцо" погибла 43-летняя автомобилистка

0 0

Её 6-летний сын госпитализирован в состоянии легкой степени тяжести.

На 131 километре автодороги "СПБ – Южное полукольцо" 2 июня произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В воскресенье, 2 июня, в 16:00 на 131 километре автодороги "СПБ – Южное полукольцо" 43-летняя автомобилистка за рулём автомобиля Mercedes на нерегулируемом перекрестке при выезде со второстепенной трассы  не предоставила право преимущества транспорту, двигавшемуся по главной дороге. В итоге произошло столкновение с грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом под управлением 51-летнего водителя.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончалась на месте происшествия, а её 6-летний сын госпитализирован в состоянии легкой степени тяжести.

На выходных у СНТ "Вишневское" в Ленобласти произошло смертельное ДТП с участием снегоболотохода.

Фото: МВД

Теги: mercedes, volvo, смертельное дтп, южное полукольцо
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии