В ДТП на автодороге "СПБ – Южное полукольцо" погибла 43-летняя автомобилистка

Её 6-летний сын госпитализирован в состоянии легкой степени тяжести.

На 131 километре автодороги "СПБ – Южное полукольцо" 2 июня произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В воскресенье, 2 июня, в 16:00 на 131 километре автодороги "СПБ – Южное полукольцо" 43-летняя автомобилистка за рулём автомобиля Mercedes на нерегулируемом перекрестке при выезде со второстепенной трассы не предоставила право преимущества транспорту, двигавшемуся по главной дороге. В итоге произошло столкновение с грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом под управлением 51-летнего водителя.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончалась на месте происшествия, а её 6-летний сын госпитализирован в состоянии легкой степени тяжести.

На выходных у СНТ "Вишневское" в Ленобласти произошло смертельное ДТП с участием снегоболотохода.

Фото: МВД