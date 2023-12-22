У СНТ "Вишневское" в Ленобласти произошло смертельное ДТП с участием снегоболотохода

В результате аварии водитель погибла на месте, а ее 44-летнего пассажира госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полиция проводит проверку обстоятельств смертельного ДТП у поселка Вишневка, в котором погибла водитель снегоболотохода. Об этом 2 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

При подъезде в СНТ "Вишневское" в Выборгском районе вечером 1 июня 47-летняя женщина, управляя снегоболотоходом "Stels Guepard", при движении от СНТ в сторону Вишневки, на левом закруглении дороги не справилась с управлением, съехала в кювет и врезалась в дерево.

В результате аварии водитель погибла на месте, а ее 44-летнего пассажира госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти