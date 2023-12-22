10-летний мотоциклист попал в больницу после ДТП у Пикалёво

Авария произошла около шести часов вечера 30 мая на 3-м км подъезда к городу Пикалёво.

В Бокситогорском районе Ленобласти во время ДТП пострадал ребёнок, который управлял мотоциклом. Об этом стало известно Piter.tv.

Авария произошла около шести часов вечера 30 мая на 3-м км подъезда к городу Пикалёво. По предварительной информации, 52-летняя жительница Пикалёво на Hyundai Tucson столкнулась с мотоциклом DSE, который выехал с обочины на проезжую часть. За рулём питбайка был 10-летний мальчик. Он в состоянии средней степени тяжести был доставлен в больницу.

Автомобилистка с начала 2023 года шесть раз привлекалась к административной ответственности за превышение скорости.

Ранее на 68 километре автодороги "Ушково – Гравийное" 15-летний мотоциклист въехал в BMW.

Фото: Piter.tv