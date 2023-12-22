На 68 километре автодороги "Ушково – Гравийное" 15-летний мотоциклист въехал в BMW

В результате ДТП подросток в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.

Проводится проверка по факту ДТП на 68 километре автодороги "Ушково-Гравийное" с участием подростка. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около пяти часов вечера 29 мая на 68 км автодороги "Ушково – Гравийное" вне населённого пункта 15-летний ученик 8 класса, управляя без водительского удостоверения мотоциклом Motoland FLASH, выехал на полосу встречного движения с целью обгона. На том участке обгон запрещен. Там подросток столкнулся с двигавшимся впереди в попутном направлении и выполнявшим левый поворот на прилегающую территорию BMW Х5 под управлением 53-летнего водителя.

В результате ДТП подросток в состоянии средней степени тяжести госпитализирован. Мотоцикл помещён на спецстоянку.

Ранее в ДТП на дороге "Гатчина-Куровицы" погиб 28-летний байкер.

Фото: Piter.tv