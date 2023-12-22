В ДТП на дороге "Гатчина-Куровицы" погиб 28-летний байкер

Водитель иномарки и его пассажир (48-летняя женщина) госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Проводится проверка по факту смертельного ДТП на автодороге "Гатчина- Куровицы". Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около полуночи 28 мая на 7 км автодороги "Гатчина-Куровицы" 56-летний водитель, управляя автомобилем BMW X1, двигаясь от села Воскресенское в сторону деревни Пижма, при выполнении обгона не убедился в безопасности маневра, выехал на встречку и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении мотоциклом Honda CBR 1000 под управлением 28-летнего байкера. Оба транспортных средства съехали в кювет.

Мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель иномарки и его пассажир (48-летняя женщина) госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также накануне на трассе "Кола" произошло массовое ДТП.

Фото: МВД