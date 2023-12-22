На трассе "Кола" произошло массовое ДТП

В результате аварии управлявший машиной Skoda от полученных травм скончался на месте до прибытия медиков.

Полицейские проводят проверку обстоятельств смертельного ДТП с участием трех автомобилей на трассе "Вологда — Тихвин Р1 "Кола". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

На 524-м километре автодороги утром 28 мая столкнулись два грузовика и "легковушка". 71-летний водитель машины Skoda Octavia, двигаясь в сторону Вологды, совершая обгон, въехал в грузовик Scania под управлением 54-летнего мужчины. Иномарка Skoda после столкновения выехала на встречную полосу движения и врезалась в автомобиль "Газ" 30-летнего водителя.

В результате аварии управлявший машиной Skoda от полученных травм скончался на месте до прибытия медиков. Его 68-летнюю пассажирку госпитализировали и в тяжелом состоянии поместили в реанимацию.

Водитель автомобиля "Газ" также получил травмы и был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести.

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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти