Полиция разыскивает самокатчика, который сбил ребенка на проспекте Просвещения

Полицейские разыскивают самокатчика, сбившего ребенка на проспекте Просвещения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Днем 28 мая в полицию поступила информация о том, что у дома 43 по проспекту Просвещения, на углу с улицей Руднева, молодой человек на электросамокате наехал на пятилетнего мальчика, который шел по тротуару в сопровождении матери.
Виновник аварии скрылся с места происшествия, ребенку потребовалась помощь медиков. Его с травмой головы и ушибами доставили в больницу, после чего в удовлетворительном состоянии отпустили домой.
Правоохранители приняли меры к установлению личности и розыску водителя самоката.
Ранее мы рассказывали о том, что школьница, решившая прокатиться на самокате с подругой, попала в ДТП на Авангардной.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все