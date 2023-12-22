Полиция разыскивает самокатчика, который сбил ребенка на проспекте Просвещения

Мальчика с травмой головы и ушибами доставили в больницу.

Полицейские разыскивают самокатчика, сбившего ребенка на проспекте Просвещения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 28 мая в полицию поступила информация о том, что у дома 43 по проспекту Просвещения, на углу с улицей Руднева, молодой человек на электросамокате наехал на пятилетнего мальчика, который шел по тротуару в сопровождении матери.

Виновник аварии скрылся с места происшествия, ребенку потребовалась помощь медиков. Его с травмой головы и ушибами доставили в больницу, после чего в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

Правоохранители приняли меры к установлению личности и розыску водителя самоката.

Ранее мы рассказывали о том, что школьница, решившая прокатиться на самокате с подругой, попала в ДТП на Авангардной.

Фото: Piter.TV