Школьница, решившая прокатиться на самокате с подругой, попала в ДТП на Авангардной

Она получила сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, гематому на затылке и ссадины на ногах.

Ученица седьмого класса госпитализирована после катания на самокате вместе с подругой в Петербурге. Об этом стало известно Piter.TV.

Несколько дней назад 14-летняя девочка была доставлена в больницу в состоянии средней степени тяжести от дома № 9 по Авангардной улице. Она получила сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, гематому на затылке и ссадины на ногах.

В медицинском учреждении школьница рассказала, что самокат был взят в аренду. Аккаунт был зарегистрирован на пострадавшую, но за рулем была ее подруга. Она не справилась с управлением и столкнулась с пешеходом, стоявшим на дороге.

Ранее мы сообщили о том, что молодой автомобилист сбил 16-летнюю девушку на электросамокате во дворе на Энгельса.

Фото: Piter.TV