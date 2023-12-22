Молодой автомобилист сбил 16-летнюю девушку на электросамокате во дворе на Энгельса

В результате ДТП девушка-подросток в состоянии средней степени тяжести была госпитализирована.

Проводится проверка по факту наезда автомобиля на 16-летнюю девушку на электросамокате во дворе на проспекте Энгельса. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 26 мая 22-летний водитель, управляя LADA XRAY, двигаясь по дворовой территории, у дома 124 по проспекту Энгельса наехал на 16-летнюю девушку на электросамокате (кикшеринг).

В результате ДТП девушка-подросток в состоянии средней степени тяжести была госпитализирована.

Ранее на улице Оптиков самокатчица попала под машину.

Фото: Piter.tv