Молодой автомобилист сбил 16-летнюю девушку на электросамокате во дворе на Энгельса

Проводится проверка по факту наезда автомобиля на 16-летнюю девушку на электросамокате во дворе на проспекте Энгельса. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.
Вечером 26 мая 22-летний водитель, управляя LADA XRAY, двигаясь по дворовой территории, у дома 124 по проспекту Энгельса наехал на 16-летнюю девушку на электросамокате (кикшеринг).
В результате ДТП девушка-подросток в состоянии средней степени тяжести была госпитализирована.
Ранее на улице Оптиков самокатчица попала под машину.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все