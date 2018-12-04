Такие мемориалы устанавливают по всему миру в местах, где погибли велосипедисты.

В воскресенье, 16 августа, стало известно о том, что в Петербурге появился мемориал погибшим велосипедистам. Об этом сообщается в группе "Петербургского велообщества" в социальной сети "ВКонтакте".

Отмечается, что такие мемориалы устанавливают по всему миру в тех местах, где погибли велосипедисты.

Помимо функции мемориала, данный объект служит напоминающим знаком водителям о том, что необходимо быть внимательными на дороге.

Соответствующий мемориал установили возле дома 62 по Кондратьевскому проспекту. Там неподалеку жила 18-летняя велосипедистка Настя Кислая, которая погибла в 2017 году под колесами автомобиля.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге пьяный сотрудник автомойки угнал BMW и устроил аварию.

Фото:Петербургское велообщество/вк