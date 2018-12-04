В воскресенье, 16 августа, стало известно о том, что в Петербурге появился мемориал погибшим велосипедистам. Об этом сообщается в группе "Петербургского велообщества" в социальной сети "ВКонтакте".
Отмечается, что такие мемориалы устанавливают по всему миру в тех местах, где погибли велосипедисты.
Помимо функции мемориала, данный объект служит напоминающим знаком водителям о том, что необходимо быть внимательными на дороге.
Соответствующий мемориал установили возле дома 62 по Кондратьевскому проспекту. Там неподалеку жила 18-летняя велосипедистка Настя Кислая, которая погибла в 2017 году под колесами автомобиля.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге пьяный сотрудник автомойки угнал BMW и устроил аварию.
Фото:Петербургское велообщество/вк
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