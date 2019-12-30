Обстоятельства произошедшего выясняются.

В воскресенье, 16 августа, стало известно о том, что в Петербурге пьяный сотрудник автомойки угнал BMW и устроил аварию. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как оказалось, после окончания работы нетрезвый сотрудник автомойки решил прокатиться на BMW. Однако поездка закончилась ДТП. Угонщик врезался в Renault на пересечении улицы Зины Портновой и Ленинского проспекта. После автомобиль с нетрезвым водителем въехал в заграждение. Водителей увезли в больницу с различными травмами.

Ведется расследование.

Ранее мы сообщали о том, что на Пулковском шоссе в результате ДТП погибла пассажирка "Kia Rio".

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/вк