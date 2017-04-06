По факту ДТП проводится проверка.

В ночь на воскресенье, 16 августа, на Пулковском шоссе в результате ДТП погибла пассажирка "Kia Rio". Об этом сообщает пресс-служба УИГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По словам очевидцев, 23-летний таксист на красной "Kia Rio" протаранил пассажирской стороной забор, врезался в бордюр, ограждение и далее наехал на мачту уличного освещения.

Пассажир женщина 1990 погибла на месте отдел пропаганды УГИБДД

Проводится проверка.

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Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/Константин Торопов