Такси угодило под фургон во Фрунзенском районе

Пассажиров в салоне не было.

В субботу, 15 августа, во Фрунзенском районе Петербурга произошло необычное ДТП. Автомобиль Skoda Octavia, принадлежащий сервису "Яндекс.Такси", заехал под грузовик "Фотон". Информация об этом появилась в социальных сетях.

Известно, что иномарка не перевозила пассажиров в момент аварии. Таксиста осматривают сотрудники скорой помощи, информации о его состоянии не поступало.

Ранее мы рассказали о том, что грузовик упал на бок на Варшавской улице.

Фото: ВКонтакте / spb_today