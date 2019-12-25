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Такси угодило под фургон во Фрунзенском районе
Сегодня, 21:04
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Такси угодило под фургон во Фрунзенском районе

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Пассажиров в салоне не было.

В субботу, 15 августа, во Фрунзенском районе Петербурга произошло необычное ДТП. Автомобиль Skoda Octavia, принадлежащий сервису  "Яндекс.Такси", заехал под грузовик "Фотон". Информация об этом появилась в социальных сетях.

Известно, что иномарка не перевозила пассажиров в момент аварии. Таксиста осматривают сотрудники скорой помощи, информации о его состоянии не поступало.

Ранее мы рассказали о том, что грузовик упал на бок на Варшавской улице.

Фото: ВКонтакте / spb_today

Теги: санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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