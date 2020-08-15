В соцсетях появились подробности об аварии с участием грузовика на Маршала Блюхера

Как мы сообщали ранее, в пятницу, августа, в Калиниском районе произошла авария со смертельным исходом. Большегруз Isuzu столкнулся с внедорожником Land Rover на пересечении Кондратьевского проспекта и проспекта Маршала Блюхера. Водитель грузовика погиб на месте от полученных травм. Дополнительные сведения о происшествии появились в ВК-сообществе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.
По предварительной информации, ДТП произошло примерно в 14:21. Второй ее участник госпитаизирован с травмами средней степени тяжести.
Кроме того, очевидцы сообщают, что возможной причиной аварии могла стать поломка грузовика: его резко занесло во время поворота налево.
Ранее мы рассказали о том, что на КАД два грузовика зажали легковушку Kia.
Фото и видео: ВКонтакте / spb_today
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все