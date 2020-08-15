В соцсетях появились подробности об аварии с участием грузовика на Маршала Блюхера

Смерть водителя связывают с поломкой машины.

Как мы сообщали ранее, в пятницу, августа, в Калиниском районе произошла авария со смертельным исходом. Большегруз Isuzu столкнулся с внедорожником Land Rover на пересечении Кондратьевского проспекта и проспекта Маршала Блюхера. Водитель грузовика погиб на месте от полученных травм. Дополнительные сведения о происшествии появились в ВК-сообществе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

По предварительной информации, ДТП произошло примерно в 14:21. Второй ее участник госпитаизирован с травмами средней степени тяжести.

Кроме того, очевидцы сообщают, что возможной причиной аварии могла стать поломка грузовика: его резко занесло во время поворота налево.

Ранее мы рассказали о том, что на КАД два грузовика зажали легковушку Kia.

Фото и видео: ВКонтакте / spb_today