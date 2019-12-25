На КАД два грузовика зажали легковушку Kia

И большегрузы, и маленькая иномарка получили повреждения.

Около полудня в пятницу, 14 августа, на 118-м километре внешнего кольца КАД произошло ДТП. По сообщениям очевидцев в соцсетях, два грузовика неудачно догнали друг друга и зажали едущую между ними легковушку "Киа".

Повреждения получили и большегрузы, и маленький автомобиль. Остались ли целы при этом водители, не уточняется.

Вот почему я очень не люблю впихиваться между грузовиками. Потенциально опасно. пользователь соцсетей

Ранее мы рассказывали, как на Наличной улице трамвай смял легковушку.

Фото: Денчик Кораблев, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"