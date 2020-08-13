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На Наличной улице трамвай смял легковушку

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Подробности аварии уточняются.

Вечером в четверг, 13 августа, стало известно об аварии на Васильевском острове в Петербурге. На пересечении Наличной улицы и Новосмоленской набережной столкнулись легковушка и трамвай.

Момент аварии оказался на камерах наблюдения, запись с которых оказалась в распоряжении Piter.tv. На кадрах видео можно заметить, как автомобиль пытался повернуть, но путь ему перегородил общественный транспорт.

Ранее мы сообщали о том, что у дома №9/8 по Заневскому проспекту автомобиль "Хёндай Солярис" с 25-летним водителем за рулем столкнулся с велосипедистом, который проезжал проезжую часть справа налево. В результате ДТП 26-летний велосипедист получил тяжелые травмы. 

Видео: Piter.tv

Теги: автомобиль, дтп, наличная, трамвай
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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