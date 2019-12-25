На Заневском велосипедист столкнулся с "Солярисом"

По факту происшествия дорожная полиция проводит проверку.

Днем в четверг, 13 августа, стало известно об аварии в Красногвардейском районе Петербурга. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти у дома №9/8 по Заневскому проспекту автомобиль "Хёндай Солярис" с 25-летним водителем за рулем столкнулся с велосипедистом, который проезжал проезжую часть справа налево.

В результате ДТП 26-летний велосипедист получил тяжелые травмы. По факту аварии проводится проверка.

Данный случай стал вторым случаем дорожной аварии с участием велосипедиста за сутки. На Благовещенском мосту автобус подбил велосипедиста, происшествие попало на камеры наблюдения.

Фото: Piter.tv