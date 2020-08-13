На Благовещенском мосту автобус подбил велосипедиста

Информация о состоянии человека на велосипеде неизвестна.

Днем в четверг, 13 августа, на площади Трезини, расположенной на Васильевском острове в Петербурге, произошла авария с участием общественного транспорта. При въезде на Благовещенский мост автобус, рядом с которым двигался велосипедист, на повороте повалил на бок второго участника движения.

Информация о состоянии человека на велосипеде неизвестна. ДТП попало на камеры наблюдения, запись с которой оказалась в распоряжении Piter.tv

Ранее мы сообщали о том, что водитель грузовика погиб в результате столкновения с трактором в Тосненском районе.

Видео: Piter.tv