Водитель грузовика погиб в результате столкновения с трактором в Тосненском районе

Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

В среду, 12 августа, на автодороге "Россия" в Тосненском районе произошло серьезное ДТП. "Газель" на большой скорости врезалась в трактор "Вольво", который ехал впереди. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, авария произошла в городе Любань примерно в 20:45.Водитель большегруза 44 лет скончался от полученных травм. О состоянии 25-летнего водителя грузовика ничего не известно.

Обстоятельства произошедшего уточняются сотрудниками полиции.

Ранее мы рассказали о том, что на Волхонском шоссе перевернулся грузовик.

Фото: ВКонтакте / dorinspb