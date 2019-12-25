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Водитель грузовика погиб в результате столкновения с трактором в Тосненском районе
Сегодня, 13:47
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lizapoluda

Водитель грузовика погиб в результате столкновения с трактором в Тосненском районе

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Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

В среду, 12 августа, на автодороге "Россия" в Тосненском районе произошло серьезное ДТП. "Газель" на большой скорости врезалась в трактор "Вольво", который ехал впереди. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, авария произошла в городе Любань примерно в 20:45.Водитель большегруза 44 лет скончался от полученных травм. О состоянии 25-летнего водителя грузовика ничего не известно.

 Обстоятельства произошедшего уточняются сотрудниками полиции.

Ранее мы рассказали о том, что на Волхонском шоссе перевернулся грузовик.

Фото: ВКонтакте / dorinspb

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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