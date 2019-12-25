  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Волхонском шоссе перевернулся грузовик
Сегодня, 19:45
65
lizapoluda

На Волхонском шоссе перевернулся грузовик

0 0

Водитель доставлен в больницу.

В среду, 12 августа, на 140-м километре Волхонского шоссе в Ленобласти произошла авария с пострадавшим. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Дорожный контроль. Ленинградская область".

По данным пользователей соцсетей, на участке автотрассы перевернулся грузовик – его водитель не справился с управлением.

Пострадавший мужчина госпитализирован с травмами средней тяжести.Обстоятельства произошедшего уточняются.

 Ранее мы рассказали о том, что в  результате ДТП на "Сортавале" по трассе рассыпались банки с краской.

Фото:   ВКонтакте / kng_kontrol47

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии