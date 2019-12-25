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В результате ДТП на "Сортавале" по трассе рассыпались банки с краской
Сегодня, 17:16
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В результате ДТП на "Сортавале" по трассе рассыпались банки с краской

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Водители объезжали место аварии по обочине.

Днем в среду, 12 августа, поступило сообщение об аварии на трассе "Сортавала" во Всеволожском районе Ленобласти. В районе деревни Рохма фура врезалась в "Газель" с рабочими, которые занимались обновлением дорожной разметки. Грузовик съехал в кювет.

Результатом столкновения стали разбросанные по проезжей части банки с краской. Информации о пострадавших нет, водители объезжали место аварии по обочине.

Ранее мы сообщали о том, что в ДТП со "скорой" в Подмосковье пострадали 3 человека. На дороге столкнулись грузовик, две легковушки и скорая помощь.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: авария, дтп, сортавала
Категории: Происшествия, Лента новостей, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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