В результате ДТП на "Сортавале" по трассе рассыпались банки с краской

Водители объезжали место аварии по обочине.

Днем в среду, 12 августа, поступило сообщение об аварии на трассе "Сортавала" во Всеволожском районе Ленобласти. В районе деревни Рохма фура врезалась в "Газель" с рабочими, которые занимались обновлением дорожной разметки. Грузовик съехал в кювет.

Результатом столкновения стали разбросанные по проезжей части банки с краской. Информации о пострадавших нет, водители объезжали место аварии по обочине.

Ранее мы сообщали о том, что в ДТП со "скорой" в Подмосковье пострадали 3 человека. На дороге столкнулись грузовик, две легковушки и скорая помощь.

Фото: vk.com/spb_today