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В Петербурге будут судить водителя, который скрылся с места ДТП на Апрельской
Сегодня, 16:27
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В Петербурге будут судить водителя, который скрылся с места ДТП на Апрельской

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В результате пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего мужчины, ему вменяют п. "б" ч. 2 ст. 264 УК РФ. Об этом рассказали 4 июля в надзорном ведомстве. 

В августе 2023 года обвиняемый при движении задним ходом на машине Ford Focus по двору на Апрельской улице допустил наезд на 65-летнего пешехода. С места ДТП виновник скрылся. В результате пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: под колеса Changan в Приморском районе попал трехлетний ребенок. 

Фото: Piter.TV 

Теги: апрельская улица, дтп, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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