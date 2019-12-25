В Петербурге будут судить водителя, который скрылся с места ДТП на Апрельской

В результате пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего мужчины, ему вменяют п. "б" ч. 2 ст. 264 УК РФ. Об этом рассказали 4 июля в надзорном ведомстве.

В августе 2023 года обвиняемый при движении задним ходом на машине Ford Focus по двору на Апрельской улице допустил наезд на 65-летнего пешехода. С места ДТП виновник скрылся. В результате пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV