Под колеса Changan в Приморском районе попал трехлетний ребенок

Девочка выбежала на проезжую часть из-за припаркованных машин по недосмотру родителей.

В Приморском районе Петербурга произошла авария, в которой пострадал ребенок. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытые".

Накануне вечером на Арцеуловской аллее автомобиль Changan под управлением 30-летнего жителя Карелии наехал на трехлетнюю девочку. Она выбежала на проезжую часть из-за припаркованных машин по недосмотру родителей.

В больнице у пострадавшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, состояние малышки оценили как тяжелое. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: по факту наезда на женщину в Металлострое возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.TV