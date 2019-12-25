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Под колеса Changan в Приморском районе попал трехлетний ребенок
Сегодня, 9:08
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Под колеса Changan в Приморском районе попал трехлетний ребенок

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Девочка выбежала на проезжую часть из-за припаркованных машин по недосмотру родителей.

В Приморском районе Петербурга произошла авария, в которой пострадал ребенок. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытые". 

Накануне вечером на Арцеуловской аллее автомобиль Changan под управлением 30-летнего жителя Карелии наехал на трехлетнюю девочку. Она выбежала на проезжую часть из-за припаркованных машин по недосмотру родителей. 

В больнице у пострадавшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, состояние малышки оценили как тяжелое. Все обстоятельства ДТП устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: по факту наезда на женщину в Металлострое возбуждено уголовное дело. 

Фото: Piter.TV 

Теги: арцеуловская аллея, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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