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По факту наезда на женщину в Металлострое возбуждено уголовное дело

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Пострадавшую госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) после аварии, в которой пострадала женщина-пешеход. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Утром 3 июля в Металлострое 35-летняя автоледи, управляя машиной GEELY ATLAS PRO, при выезде на перекресток сбила 46-летнюю местную жительницу. 

Пострадавшую госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Водительницу задержали. 

Ранее мы рассказывали о том, что в ДТП у деревни Дятлицы погиб пассажир Citroen. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: дтп, металлострой
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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