По факту наезда на женщину в Металлострое возбуждено уголовное дело

Пострадавшую госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) после аварии, в которой пострадала женщина-пешеход. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Утром 3 июля в Металлострое 35-летняя автоледи, управляя машиной GEELY ATLAS PRO, при выезде на перекресток сбила 46-летнюю местную жительницу.

Пострадавшую госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Водительницу задержали.

Ранее мы рассказывали о том, что в ДТП у деревни Дятлицы погиб пассажир Citroen.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти