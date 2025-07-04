В ДТП у деревни Дятлицы погиб пассажир Citroen

Водитель Ford Transit при повороте не уступил дорогу и столкнулся с Citroen.

В Ломоносовском районе произошло смертельное ДТП, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Накануне вечером на 29-м километре автодороги А-120 возле у Дятлицы 44-летний водитель автомобиля Ford Transit при повороте не уступил дорогу и столкнулся с машиной Citroen 23-летнего мигранта. Как сообщают очевидцы, одна из иномарок загорелась.

В результате аварии пострадали оба водителя, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. А неизвестный пассажир Citroen скончался на месте. Его личность устанавливается.

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Видео: Telegram / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село