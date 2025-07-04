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В ДТП у деревни Дятлицы погиб пассажир Citroen

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Водитель Ford Transit при повороте не уступил дорогу и столкнулся с Citroen.

В Ломоносовском районе произошло смертельное ДТП, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Накануне вечером на 29-м километре автодороги А-120 возле у Дятлицы 44-летний водитель автомобиля Ford Transit при повороте не уступил дорогу и столкнулся с машиной Citroen 23-летнего мигранта. Как сообщают очевидцы, одна из иномарок загорелась. 

В результате аварии пострадали оба водителя, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. А неизвестный пассажир Citroen скончался на месте. Его личность устанавливается. 

Ранее на Piter.TV: возле станции метро "Проспект Ветеранов" автобус наехал на женщину. 

Видео: Telegram / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село 

Теги: дятлицы, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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