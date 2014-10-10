В ресторане на Невском проспекте посетитель устроил дебош

Другие посетители кафе покинули зал, в заведение прибыла группа быстрого реагирования.

Посетитель ресторана, расположенного на Невском проспекте, 23, в Петербурге, устроил дебош. Об этом пишет "Фонтанка".

Мужчина пришел в заведение утром 11 июля. Продолжительное время он ничего не заказывал, а ближе к вечеру начал вести себя странным образом. Гость украл из бара бутылку вина, разбил ее и выкрикивал угрозы, передают очевидцы. В его руке оказался осколок.

Другие посетители кафе покинули зал, в заведение прибыла группа быстрого реагирования. К мужчине применили перцовый газ, что успокоило его.

Ранее мы рассказывали о том, что возле Аничкова моста в Петербурге произошла массовая драка. На место происшествия приезжали полицейские, помощь медиков никому не понадобилась. О причинах случившегося ничего неизвестно.

Фото: Piter.TV